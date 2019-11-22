تراند اليوم : بعد الدورة الشهرية سما المصري تتحدث عن نفخ المؤخرة – صورة

تحدّثت الرقاصة المصرية، سما المصري عن مخاطر الفوط التي تستخدمها النساء أثناء الدورة الشهرية، ووقفت تتحدث عن أمر حساس جداً بقلة حياء ودون أي خبرة تجعلها محل ثقة للحديث عن هذه المواضيع.

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ولم تكتفِ بذلك، بل نشرت فيديو جديدًا تكلمت فيه عن الجسم المثالي ونفخ المؤخرة، وقالت: (نفخ المؤخرة الحلقه نزلت خلاص البنات حصري مع سما المصري وحلقه النهارده عن ازاي تعرفي في حقن موجود في المؤخره والصدر ولا هم طبيعي.. انتظروا المزيد من النصائح للبنات والستات بس ممنوع دخول الرجاله)

من المعيب أن تتحدث سما عن هذه الأمور في مجتمع عربي لا يتقبّل هذا الإنفتاح الكبير خصوصًا أنها لا تتكلم من الناحية العلمية، بل تتحدث بطريقة تجذب إليها الأنظار وتسلط الضوء عليها أكثر.

حان الوقت لتُحاسب الرقاصة عن كل أعمالها وصورها وفيديوهاتها لأنها تشوّه صورة المرأة المصرية.