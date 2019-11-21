رانيا يوسف تعود لإثارة الجدل حول فستانها في مهرجان القاهرة

أثارت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، أمس الأربعاء، جدلا واسعا حول الصور التي نشرتها عبر حسابها في انستقرام وتضمن ظهورها في الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،

وأطلت يوسف في حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، أمس الأربعاء، بفستان أسود اللون مكشوف من الظهر، ما جعلها تتصدر قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر".

ونالت إطلالة رانيا يوسف الجديدة، سخرية غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شبهوها بشخصية البطة "دافي" الكرتونية الشهيرة.

من ناحيتها، تفاعلت رانيا يوسف مع السخرية منها، بمشاركة الصور الساخرة منها عبر حسابها على "تويتر"، في إشارة منها إلى أنها لم تنزعج من الانتقادات.

Advertisements

وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل من حولها للمرة الأولى، في حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي، بسبب إطلالتها التي كادت أن توقفها من جانب نقابة الممثلين المصريين.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".