شاهد: قرود تهاجم مدرسة بنات في السعودية

تناقلت العديد من وسائل الإعلام، مقطع فيديو لقرود جائعة تهاجم مدرسة بنات شرقي مكة المكرمة، وسرقت وجبة إفطار المعلمات.

ونشر موقع صحيفة "سبق" السعودية مقطع مصورة تظهر فيه "القرود هاجمت سطح مدرسة بنات بقرية الزيما شرقي مكة المكرمة، وانقضت على وجبة إفطار المعلمات بذات المدرسة، وسط هلع وخوف بين صفوف المعلمات اللاتي وثقن الحادثة".

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل المقطع المصور، مع تحذيرات من انتشار القرود وتسللها للمنازل والمؤسسات ومنها التعليمية.

وبحسب "سبق" تلقت أمانة مكة المكرمة بلاغات بهذا الشأن في قرى مجاورة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ظاهرة سطو القرود على المنازل ونحوها.