مصر: مبادرة اجتماعية ساهمت بزواج 1282 فتاة بالقرى الأكثر احتياجا

ساهمت مبادرة "اكفل.. استر.. جوز" التي أطلقتها مديرية التضامن الاجتماعي في أسيوط، بصعيد مصر، بتجهيز 1282 فتاة للزواج، من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

دعمت المبادرة مؤخرا بالتعاون مع جمعية الأورمان، زواج 19 فتاة من غير القادرات على اتمام تكاليف الزواج خلال شهر نوفمبر الجاري. بحسب ما ذركر موقع الأهرام المصري.

وقالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ب أسيوط ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن المشروع الخيري الإنساني، لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة أسيوط .

وأضافت الخياط: "نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف ١٢٨٢ فتاة من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة".