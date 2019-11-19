تركي آل شيخ يكشف النقاب عن سيارة فريدة من نوعها

كشفت هيئة الترفيه السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وصول سيارة حديثة ونادرة الوجود في العالم، تحمل اسم "2030"، ومن المقرر أن تعرض يوم الخميس المقبل في مزاد يقام في معرض فريد متخصص بالسيارات.

ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر فيديو يظهر السيارة وهي مغلفة بالكامل، وقال: "سيارة مسمينها 2030 حبه وحده في العالم! تعرض في معرض السيارات وبتسوى عليها مزاد… لاحد يقول ما لقيت تذكرة… احجز من الآن".

وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها، قبل أن تعرف الشركة المصنعة لها أو سنة صنعها، أو أي من مواصفاتها، ويبدو أنها ستتصدر قائمة السيارات المباعة في المعرض من حيث القيمة، حيث يعتقد أن يكون سعرها خيالي ويفوق كل التوقعات.

يذكر مؤخراً أن تركي آل الشيخ "قال إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في موسم الرياض"، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات و مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، في حدث قد لا يتكرر كثيرا في المنطقة.