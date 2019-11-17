طالب يقتل زميله طعنا في نجران بالسعودية

أقدم طالب سعودي بمحافظة شرورة في مدينة نجران بالسعودية على قتل زميله طعنا إثر شجار اندلع بينهما داخل أحد المدارس.

وقالت صحيفة سبق السعودية ان الطالب يدعى خالد بن حمد النهدي توفى إثر قيام زميلة بطعنه عدة طعنات في القلب مباشرة.

بدورها، أشارت صحيفة خبر عاجل، المحلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن الطالب الضحية اسمه خالد بن حمد النهدي.

وأضافت أنه قتل بعد أن سدد له زميله طعنة في قلبه داخل مدرسة أبوهريرة المتوسطة بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران.

وأفادت وسائل إعلام سعودية كذلك ان الجهات الأمنية المختصة باشرت بالتحقيق في ملابسات وفاة الطالب.