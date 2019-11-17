30 تحفة فنية من أغاني مقاومة الاحتلال في برنامج وصلة على تلفزيون فلسطيني

لإعادة الحياة لبعض الأغاني الفلسطينية العريقة وصناعة الحياة في قطاع غزة الفلسطيني كانت فكرة برنامج وصلة المرتقب على تلفزيون فلسطيني وهي القناة المتخصصة في نشر الفن الفلسطيني التراثي والمقاوم للاحتلال والصانعة للأمل والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات وعبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت, البرنامج سيكون من قطاع غزة ومع مجموعة من الشباب المبدع ضمن فرقة بروح منطلقة وحيوية تحمل اسم ( صول ) ينطلق البرنامج الذي يعيد أيقونات الفن الفلسطيني العريقة وبكل أشكاله من تراث ومقاومة وأغاني وطنية .

البرنامج يتراوح ما بين شرح مبسط لقصة الأغنية وتاريخها وينتهي بغنائها على طريقة الفيديو كليب بشكل محترف ويعكس جمالية بعض المعالم في قطاع غزة .

ثلاثون حلقة بدا تلفزيون فلسطيني في بثها اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 14/11/2019 وهي من الاعمال التي ساهم بها كبار الفنانين العرب الذين قدموا تحفا في أرشيف الأغنية العربية المقاومة للاحتلال ابتداء من الشيخ إمام وفيروز مرورا بأبو عرب ، عبدالله حداد والعاشقين الى مارسيل خليفة وصولا الى جوليا بطرس وريم بنّا وعشرات الأغاني لفنانين وفرق فلسطينية عملت على تخليد الفن المقاوم للاحتلال من خلال مجموعة من الاعمال الوطنية .

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