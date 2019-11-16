اللاعب محمد صلاح من الشخصيات المرشحة على لقب "شخصية عام 2019"

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم السبت، تصويتها لقرائها لكي يختاروا "شخصية عام 2019"، لكي يتم الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتضمن التصويت قائمة طويلة من الشخصيات الشهيرة، من رؤساء دول وفنانين ورياضيين عالميين، ومن أبرزهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد حصوله على جائزة "نوبل" للسلام، ولاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح.

وتشمل القائمة أيضا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني، شي جينغ بينغ، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وجو بايدن، منافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وكان من الملاحظ خلو القائمة من أسماء قادة عرب.

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كما تضمن التصويت، اسم مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية للتسويق الإلكتروني، الملياردير جيف بيزوس، ومؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، والمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، وأصغر عضوة في الكونغرس الأمريكي، أليكساندريا أورتيغا كورتيز، وفريق الغناء الكوري، بي تي إس، وطاقم عمل مسلسل "صراع العروش"، الذي اختتم آخر مواسمه هذا العام.

كذلك شملت القائمة، المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، والممثل الأمريكي، كيانو ريفز، والشخص المجهول الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب الأمريكي إلى فتح التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والناشطة البيئية، غريتا ثانبرج، والمهاجرين، والزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، والأكراد في سوريا.

وستعلن مجلة "تايم" عن شخصية عام 2019 في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

محمد صلاح حامد محروس غالي (من مواليد 15 يونيو 1992، بمدينة نجريج في مصر)، هو لاعب كرة قدم دولي مصري، يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب مصر لكرة القدم