تراند اليوم : هيفا تصوّر أصابع أقدامها وتعاني من تشوه خلقي – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صورة من كواليس فيلمها السينمائي الجديد “أشباح أوروبا” وظهرت بلوك جديد للغاية، واعتمدت على الشعر الأشقر الفاتح الذي يخدم شخصيتها في الفيلم.

وما لفتنا في الصورة أنها ارتدت حذاءً مفتوحًا أظهر أصابع قدمها الأيمن وكأنهم ستة بدل من خمسة، وكنا قلنا إنه ربما بسبب الفوتوشوب أو كيفية التقاط الصورة تمامًا كما حصل مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

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كما تلقت عددًا من التعليقات التي أكدت كلامنا أيضًا، لكن هيفا صوّرت قدمها مرة أخرى لتوضح لنا وللجميع أنها لا تعاني من أي تشوّه خلقي.