تردد قناة الميادين 2019 Al Mayadeen TV‎ أخبار غزة الآن

تعمل قناة الميادين الفضائية على تغطية الأحداث الدائرة في قطاع غزة ، من تصعيد قصف اسرائيلي على منازل المواطنين ، من خلال تغطية صحفية إخبارية على مدار الساعة.

وتعتبر قناة الميادين ضمن القنوات الفضائية الاخبارية العربية ، تتبع شبكة الميادين الاعلامية ويديرها غسان بن جدو، انطلقت رسميا يوم 11 يونيو 2012 من العاصمة اللبنانية بيروت.

Al Mayadeen Tv‎ تلفزيون الميادين ، وعلى الرغم من حداثة انطلاقها إلا أنها استطاعت أن تحدث فارقاً في تاريخ الصحافة والإعلام العربي ، وحضور زخم كبير في الوطن العربية ، مما جعلها واحدة من أهم القنوات العربية انتشارا وتأثيرا.

مشاهدة قناة الميادين الفضائية بث مباشر من خلال الرابط هنـــــا

فضائية الميادين الاخبارية تبث 24/24 ساعة مقدمة أكثر من عشر نشرات اخبارية ونحو 17 برنامجا منوعا . كما ينتشر مراسلوها في عواصم القرار والكثير من دول العالم والمنطقة من موسكو الى واشنطن و لندن و طهران و باكستان وافغانستان واوروبا والبلاد العربية كافة .

ترددات الميادين الفضائية 2019 :-

NileSat orbit | 7° W

FREQUENCY: 11392

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 5/6

Hot Bird | 13° E

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FREQUENCY: 12111

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

Galaxy 19 | 97° W

FREQUENCY: 12177

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 23000

FEC: 3/4

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس ان اغتيال بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي شرق غزة تصعيد خطير ، واستمرار لمسلسل العدوان والإجرام بحق شعبنا ومقاومته.

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا ، باستهداف منزله فجر اليوم الثلاثاء، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة .