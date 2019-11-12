تراند اليوم : هذه هيفا وهبي .. هل تصدقون؟ – صورة

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها، ونشرت صورة حديثة ظهرت فيها من كواليس تصوير فيلمها السينمائي الجديد، (أشباح أوروبا).

هيفا ظهرت بالشعر الأشقر في لوك آثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تغير هيفا من إطلالتها كلياً بهذا الشكل.

فيلم (أشباح أوروبا) انتاج مدير أعمال هيفا محمد الوزيري الذي يخوض تجربة الإنتاج لأول مرة من خلال شركته Snapers Production، والذي سيشهد ميزانية إنتاج ضخمة تليق بنجوم العمل.

الفيلم من بطولة هيفا وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وأروي جوده. والفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري ومن إخراج محمد حماقي.