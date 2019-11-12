تراند اليوم : شاهد: فضيحة تركي آل الشيخ مع ملكة جمال لبنان

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وهو يتغزل بملكة جمال لبنان سابقا أنابيلا هلالً.

ونشرت ملكة جمال لبنان فيديو ظهرت فيه الى جانب تركي آل الشيخ، حيث قال لها: “لو منتي حلوة ما سويت معك إنترفيو”، حيث حضرت أنابيلا هلال إلى السعودية للمشاركة في تغطية فعاليات “موسم الرياض”.

اعتبر مغرّدون أن مثل هذا التصرف يرقى الى مستوى التحرش، و لا يليق بمستشار يحمل رتبة وزير، وان “ال الشيخ” يسيء إلى صورة المسؤول السعودي، رغم تمتعه بصلاحيات مضاعفة عن أي مسؤول آخر.

وفي وقت سابق، أشعلت الفرقة الكورية BTS ليل السعودية بحفل الجمعة الماضية على استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة الرياض مع جمهور كبير قُدر بالآلاف في أول مشاركة لهم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.