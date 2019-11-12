تراند اليوم : سما المصري تعرض جسدها مقابل ماذا؟ – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة جديدة لها عرضت فيها صدرها، كالعادة، وأصرت على تصويره حتى تؤمن نسبة مشاهدة عالي في البث المباشر، ومن يتابعها في الفيديوهات فلأنه مكبوت جنسيًا وليس حبًا فيها أو بالمادة الدسمة التي تقدمها.

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وقالت: “دي صوره من لايف صفحه الفيسبوك بتاعتي لسه خلصان من شويه بس موجود علي الصفحه اللي مالحقش يشوفني لايف…رابط صفحتي ع الفيسبوك هنا في البايو وفي الاستوري…اعملوا متابعه ولايك للصفحه عشان هاطلع لايف دائما علي صفحه الفيسبوك الرسميه بتاعتي بس انتظروا كل لايف عليها فقط..صباح العسل..موواه”

سما من أكثر الشخصيات المستفزة في الوطن العربي، وتعرض جسدها الذي أصبح مباحًا للكل وكذلك صدرها مقابل الكثير من الشماهدة وبالتالي تؤمن مدخولًا من اليوتيوب.

حان الوقت لتتحرك الجهات الأمنية في مصر، وتطالبها بوقف هذه الفيديوهات التي توشه صورة المرأة المصرية