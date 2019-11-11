رابط نتائج القبول المبدئي للرجال برتبة جندي الجوازات 1441 _ أبشر

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ للمديرية العامة للأمن العام لرتبة (جندي).

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية رابط نتائج القبول المبدئي للرجال برتبة جندي الجوازات 1441 – 2019 من هنـــــــــا

وطالبت الادارة العامة من جميع الصادرة أسمائهم ضمن المقبولين بضرورة الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات على طريق الدمام حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

2 - احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).

3 - احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

4 - احضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقه منها.

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5 - إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي، دورات في اللغات الأجنبية، لغة الإشارة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف).

6 - إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها.

7 - احضار (4) صور حديثة (مقاس4x6) مكشوف الرأس.

8 - احضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

ونوهت الادارة إلى ضرورة التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ المدرج لكل مقبول ، ويمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع إصطحاب المرافقين .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الخدمة الإلكترونية لشهادة "خلو من السوابق"، حيث يستهدف تقديم الخدمة التقنية للمواطنين كافة الذين يرغبون العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.