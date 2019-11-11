تراند اليوم : فضيحة آنجي خوري تمارس الجنس الجماعي مع والدتها ومصابة بالإيدز؟ – صور

فضحت المغنية اللبنانية قمر عدوّتها السورية آنجي خوري التي لم تترك منبرًا إلا وظلمت فيه قمر وادعت كذبًا إنها ضربتها واعتدت عليها، ولم تهدأ آنجي من ملاحقتها بشكل يومي فقط لتشوه سمعتها.

اقرأ: فضيحة آنجي خوري وتمارس الجنس – صورة

اليوم، خرجت قمر عن صمتها وفضحت تصرفات آنجي، ونشرت صورة للسورية حين كانت عارية، وقالت قمر إنها تمارس الجنس الجماعي مع والدتها، وشعرت بالإشمئزاز من هذا الموقف المقرف.

ولم تكتفِ قمر بفضح آنجي، بل أيضًا قالت إنها مصابة بمرض الإيدز لأنها أقمت علاقات جنسية مع الكثيرين، وحذرت الرجال من الإقتراب منها.