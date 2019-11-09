تراند اليوم : شاهد : فيديو جديد لمنى الفاروق بعد فضيحتها مع خالد يوسف...

الخليج 365 :- أصدرت النیابة العامة في مدينة نصر، في شباط – فبراير، قرارا بضبط وإحضار منى فاروق وشیما الحاج، بعد انتشار فیديوھات جنسیة لھما مع المخرج المصري خالد يوسف الذي فر ھارباً إلى فرنسا، وبعد التحقیقات أمرت النیابةبحبس الفنانتین منى فاروق وشیما الحاج على ذمة التحقیقات، وجددت مدة حبسھما عدة مرات حتى أصدرت المحكمة قرارھا بإخلاء سبیلھما.

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وبعد 5 أشھر أخلت المحكمة سبیلھا بعدما اعترفت قالت في التحقیقات ً إنھا كانت متزوجة سرا من خالد، وحین خرجت وعدت متابعیھا بفیديو جديد.عادت منى إلى السوشیال میديا، وصوّ ً رت فیديو جديدا لھا والأول بعد خروجھا من السجن، وقالت: (أنا بسجل الفیديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصیة ومعنديش أي صفحات تانیة.. أنا الأدمن فیھا ومفیش أي حد تاني مسؤول عنھا وكل سنة وأنتم طیبین .