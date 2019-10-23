حقيقة وفاة ابو عركي البخيت بوعكة صحية مفاجئة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات نشطاء سودانيين اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنان السوداني ابو عركي البخيت؛ بوعكة صحية مفاجئة في إحدى مشافي العاصمة الخرطوم.

في المقابل، نفى الناشط نعيم الفضل خبر الوفاة، قائلا: "خبر وفاة الفنان أبو عركي البخيت اشاعة وهو في كامل الصحة والعافية وربنا يطول في عمره".

وقبل عدة أشهر، أحيا الفنان البخيت، حفلة غنائية، في اعتصام القيادة العامة، المطالب برحيل النظام العسكري، وتسليم السلطة لإدارة مدنية.

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وأدى أبو عركي البخيت، مجموعة من أغانيه الثورية الشهيرة، أبرزها: "حبيبي يا شعب يا أبو الثورات.. يا أكبر من كل الكلمات.. مجدك دايما مرفوع رايات.. وتاريخك عامر بالبطولات".

وأيضا قال الفنان السوداني: "حيببي يا شعبي أنا ممكن أقول: إنك صامد وعنيد ما بتنغشي وصمتك ما بطول.. وعندي مواقفك أعظم مدلول"، وغيرها الكثير من الفعاليات التس شهدها الحفل.

وردد البخيت أغنية شهيرة أخرى، جاء فيها: "كل زول بحمل رسالة أمينة صادقة بعيد مداها.. يعرف التاريخ بيحسب.. كل خطواته المشاها.. والحدود الفاصلة هي يبقى عندنا مسؤولية.. اسمعوا مني الوصية.. نحن لازم نبني نعمل لازم نبني نعمل.. والعمل في حد زاتو للي بيشعر.. مسؤولية مسؤولية مسؤولية".