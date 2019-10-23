فنانة كويتية تثير جدل في رقصها أمام الجمهور

تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة كويتية معروفة، تظهر فيه وهي ترقص بشكل مثير للجدل أمام الناس، أثناء تصويرها لعمل ترويجي لإحدى الشركات.

وظهر في الفيديو الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، ترقص بطريقة طريفة أثناء تصويرها عمل ترويجي لشركة مختصة بالمطابخ، وشوهد في المكان طفلة أجنبية أعربت من خلال نظراتها عن دهشتها تجاه ما تفعله الممثلة من حركات.

وأثار جدل واسع وانتقادات بعد تداول الفيديو، حيث حقق أكثر من 133 ألف مشاهدة، وعلق المتابعين "من الهبل مصدومين" "اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا" "الطفلة تحتاج علاج نفسي بعد الي شافه".

يذكر أن هيا الشعيبي خضعت لعدة عمليات في وجهها، الأولى لإزالة اللغلوغ من شفط الجلد في منطقة تحت الذقن لمنع الترهل، كونها خسرت وزنها بعد عملية التكميم، ومن ثم أجريت قطبة واحد وراء كل أذن لرسم الفك بطريقة جميلة، أما في منطقة الخدين فتمت ازالة الزوائد الدهنية من دون جراحة، وفقاً لموقع مجلة لها.

دخلت الفن بدعم وتشجيع من والدتها ورفض والدها في بادئ الأمر ثم موافقته بعد ذلك ودعمها ماديا ومعنويا. بدأت التمثيل بعمر صغير وذلك بعام 1993 عندما شاركت في مسرحية الحرمنة كبديلة للممثلة طيبة الفرج التي اعتذرت عن العمل فحلت محلها. وتواصلت بعد ذلك أعمالها في المسرح والتلفاز، واشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية.