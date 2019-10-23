تراند اليوم : سما المصري مبللة في الشراع وتخلع – فيديو

شهدت مصر، اليوم، أمطارًا غزيرة ومنخفضًا جويًا سيستمر لأيام، وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.

الرقاصة المصرية، سما المصري كانت في الشارع حين بدأت تساقط الأمطار، وثيابها أصبحت مبللة، الأمر الذي دفعها إلى خلع حذاءها في الشارع، وقالت: “مش كفايه بقى يامصر ولا انتي مبسوطه كده؟”

وتابعت: “أقسم بالله لسه لحد دلوقتي في الشارع…توبه انزل مصر الجديده تاني…عمار يامصر…الدوري راح يابيييه..هاعيط من حلاوه مصر واللي بيحصل في مصر”