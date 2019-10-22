شاهد: نقل ملكة جمال سوريا إلى المستشفى لسبب غريب

تناقلت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي صورا للفنانة والمذيعة السورية سارة نخلة، بعد ساعات من نقلها إلى المستشفي اثر تعرضها لقرصة نملة وحدوث التهابات لديها.

ونشرت الفنانة السورية صورة لها من داخل المستشفى، قائلة: "انا اول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة او ضعيفة بس الحوار غريب شوية أو شويتين .. الحقيقة دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الالم".

وأضافت سارة نخلة في منشورها: "غير إن أنا كان عندي برد أصلا وبقالي أربع ايام مش باكل كويس ومش بنام كويس وكل شوية بدوخ بس السبب اللي دخلني المستشفى بالليل وبكل بساطة هو نملة .. صدقوني نملة .. تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين وتيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكم العمليات ” .

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وتابعت: "ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا أنا فاكرة انها ناموسة عادية عشان أنا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل إني مش عارفة اقعد دقيقة من الوجع والسخونية والدوخة ودخلت الطوارئ على طول والدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير ".

واختتمت الفنانة السورية : "الحمدلله على كل حال وأنا في بيتي دلوقتي بس يارب ابقى احسن والجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني" .

سارة نخلة فنانة سورية ولدت في السعودية وعاشت فيها 13 سنة ثم عادت إلى سوريا واستكملت دراسة الصيدلة هناك، ثم انتقلت إلى مصر في عام 2013، وتزوجت من الفنان أحمد عبدالله محمود 2015.