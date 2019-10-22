حقيقة وفاة الفنانة أنجلينا جولي

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، مثيرة قلق محبيها، بعد تداول بعض المواقع العربية خبر مفارقتها الحياة العاري عن الصحة.

ونشرت صحيفة أمريكية تهتم بأخبار الفنانين والمشاهير خبر مفاده، تدهور الوضع الصحي للنجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie بعد تدهور وضعها الصحي .

خبر الوفاة أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مثيرة قلق محبيها، الذين ذعروا بعد تداول بعض المواقع العربية خبر مفارقتها الحياة العاري عن الصحة.

يشار إلى أن أنجلينا جولي من مواليد 1975 من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حصلت على 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين من نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة أوسكار واحدة.

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وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج على باب الله مع محمد الباز، صورة للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وعلقت عليها «أنجلينا، بالتأكيد هى من نساء أهل الجنة».

وشاركت مع والدها في التمثيل لأول مرة في عام 1982 في فيلم الاستعداد للخروج. وبدأت حياتها المهنية كممثلة في فيلم سايبورغ 2 عام 1993، وحصلت على الدور الرئيسي في هذا الفيلم، وكان هذا الفيلم من الأفلام ذات الميزانيات المنخفضة. وحصلت أيضاً على الدور الرئيسي في فيلم الهاكرز

الفنانة آنجلينا جولي ولدت في 4 يونيو 1975 في لوس أنجلوس. وهي ممثلة أمريكية حصلت على 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين من نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة أوسكار واحدة. تعرف أنجلينا بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.