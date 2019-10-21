عودة الاختبارات التحريرية في السعودية

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن عودة الاختبارات التحريرية لمواد محددة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وأعلن وزير التعليم بالسعودية حمد بن محمد آل الشيخ، عن قرارٍ جديدٍ يتعلق بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وجاء قرار وزير التعليم، بعد موافقة مجلس الوزراء على تفويضه صلاحية تعديل اللائحة، ما اسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، بالإضافة الى مساعي الوزارة لتحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

ويشمل توجيه وزير التعليم، اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث الى السادس الابتدائي، من خلال اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية والتي تشمل (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، المواطنة.

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وتتضمن القرار، تخصيص 100درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً موزعة بالتساوي بين الفصلين، بحيث تكون في كل فصل دراسي 20 درجة لأعمال السنة ومشتملة على (اختبارات قصير، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، وأيضاً 30 درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل.

وحصول الطالب على درجة النهاية الصغرى 50% في المواد التي يكون تقويم الطالب فيه مستمراً وختامياً شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الثاني، ومن المقرر عقد اختبار الدور الثاني لكل طالب لم يحقق النهاية الصغرى 50% للمواد، ومن لم يحصل على النسبة الشرطية 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.

أضاف وزير التعليم حمد آل الشيخ، تخصص 100درجة لكل مادة موزعة بين الفصلين بالتساوي، أي في كل فصل دراسي 20 درجة لأعمال السنة وتحتوي على (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، و30 درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كما يتم اختبار الطلاب ذوي الأعذار والغائبين وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.