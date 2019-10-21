من هي مها الصيعري.. سناب شات

مها الصيعري شخصية مشهورة في المملكة العربية السعودية بسبب انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا سناب شات، وقد اشتهرت بعد نشرها للعديد من المقاطع التي لها اهية كبيرة فيما يخص التعرف على بعض تفاصيل حياة مها الصيعري، حيث اتجهت إلى عالم الكوميديا الساخرة في بعض القضايا والمشاكل الاجتماعية التي جعلت من الحياة أكثر غرابة وأكثر صعوبة.

زوج مها الصيعري الفتاة السعودية، هو رجل الأعمال جبران الحبابي من قبيلة قحطان، وتقول التقارير إن مها الصيعري سوف تكون الزوجة الثالثة لجبران الحبابي، حيث انتشرت صورة زوج مها الصيعري التي لم يتم التحقق منها.

زوج مها الصيعري رجل أعمال قحطاني وقد دفع مهر مها الصيعري 300 ألف وبيت وسيارة ونالت شهرة بسبب هذا.

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انتشر مؤخرا شائعات تتحدث عن طلاق مها الصيعري على منصات موقع التواصل الاجتماعي ، وبعض المواقع الاعلامية التي تختص بالشؤون الفنية ، إلا ان تلك الأخبار لم يتم توثيقها.

تشارك مها الصيعري جميع مقاطع الفيديو والصور عبر السناب شات والانستقرام الخاص بها لتشاركها مع متابعيها على السوشيال ميديا، لهذا فهناك مهتمين كثر لمها الصيعري ويمكن التعرف على حساب سناب مها الصيعري الرسمي عبر البحث على اسمها في السناب شات وهو كالتالي: سناب مها الصيعري الرسمي هو : @maho5678