أول سباق للهجن على أنقاض مطار غزة الدولي المدمر (شاهد)

شارك 20 جملا مساء اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، في السباق الرسمي الأول للهجن في قطاع غزة ، الذي نظمته اللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة لرياضة الهجن المؤسس حديثا.

وجرى سباق الهجن الأول بحضور المئات من المشجعين، على أرض مطار غزة الدولي في مدينة رفح جنوب القطاع، الذي دمره الاحتلال عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وقال الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الفلسطينية محمد العمصي على هامش الفعالية: "اليوم تقام بطولة فلسطين الأولى للجمال، بمناسبة تشكيل الاتحاد الفلسطيني للهجن قبل 6 أشهر".

وأضاف العمصي: "هذا السباق يقام ليوم واحد فقط، وهو أول فعالية رسمية تُقام في قطاع غزة، وسيتبعها سباقات أخرى في الضفة الغربية". بحسب الأناضول.

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وأوضح أن السباق يهدف إلى "إحياء التراث الفلسطيني المرتبط بهذه الرياضة"، مشيرا إلى أن الفائزين في السباق سيمثلون فلسطين في حال مشاركتها بسباقات عربية وإقليمية.

وأعرب العمصي عن أمله أن تنشر تلك الرياضة بشكل واسع في فلسطين وأن تتوفر الإمكانيات اللازمة لدعمها وتطويرها.

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وسباق الهجن أو الهجانة هو رياضة شعبية تمارس في مناطق الشرق الأوسط، وكذلك في إفريقيا وأستراليا، وهي رياضة تتسابق فيها الجمال بسرعة تصل لـ64 كم/ساعة في مضامير مخصصة لهذا السباق.وتشبه هذه الرياضة إلى حد كبير سباق الخيل، وسباق الهجن رياضة عربية أصيلة شهيرة بين العرب وخاصة في منطقة الجزيرة العربية.