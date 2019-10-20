ياسمين الخطيب عن خالد يوسف: ندمانة على زواجي منه

تحدثتعن، زوجها السابق بعد تسببت في إثارة الجدل حولها لكثرة زيجاتها فهى تزوجت ثلاثة مرات ورغم جمالها الفريد من نوعه، لم تستمر فى أى زيجة، ويعتبر زواجها من المخرج خالد يوسف، هو من أكثر الأشياء التى جعلتها فى مأزق، بعد انتشار صور لهما عبر السوشيال ميديا.

ياسمين الخطيب تكشف تفاصيل زواجها بالمخرج خالد يوسف



وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، فى إحدى اللقاءات الصحفية الخاصة بها أنها ندمت على زواجها من المخرج خالد يوسف، مشيرةً إلى أن الطلاق كان هو أفضل حل ووقع منذ عامين تحديداً في شهر مارس، ومن وقت انتهاء العلاقة ولم نعد نلتقي وإن حتى بالصدفة".

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