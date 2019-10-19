تراند اليوم : أغنية ضد النظام أدرجت فنانة جزائرية ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة في العالم

الفنانة الجزائرية رجاء مزيان/مواقع التواصل صنّفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الفنانة الجزائرية رجاء مزيان ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة وملهمة في العالم لعام 2019. وورد اسم المغنية مزيان بين 17 اسماً لنساء عربيات مؤثرات. فيما أعربت مزيان عن سعادتها وفخرها لدخولها هذه القائمة، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام. وكتبت مزيان: «يشرفني أن أكون واحدة من بين 100 امرأة الأكثر تأثيراً لسنة 2019، حسب الـ“بي بي سي”. Advertisements وتابعت الفنانة: «أهدي هذه التسمية لكل نساء الجزائر.. دمتن ملهمات». ويأتي تصنيف مزيان، ضمن قائمة أكثر النساء تأثيراً في العالم وتميزاً في مجالهن، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ألو سيستام» التي أطلقتها شهر مارس/آذار الماضي تزامناً مع انطلاق الحراك الشعبي السلمي ضد النظام الجزائري. وتتناول الأغنية المعارضة للحكومة قضايا الظلم الاجتماعي والفساد المالي والسياسي وغياب المساواة والعدل في الجزائر. وبعد أغنيتها الأولى عن الحراك الشعبي، طرحت مزيان أغنية ثانية منذ أسابيع حملت عنوان «روبال» والتي واصلت فيها انتقاد الحكومة والواقع السياسي والاجتماعي في بلدها الجزائر، مع دعمها للحراك الشعبي. المصدر: عربي بوست

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