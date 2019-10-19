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تراند اليوم : سما المصري تبرز مؤخرتها وما علاقة أصالة نصري – صورة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشرت الرقاصة المصرية صورة جديدة لها ظهرت تبرز مؤخرتها بشكل مثير معتمدة على الإغراء وعلى جسدها للحصول على عدد كبير من الإعجابات، لكنها لم تسلم من التعليقات السلبية والجنسية والكلام المخجل بحقها وبحق أهلها.

استعانت بأغنية الفنانة السورية أصالة نصري “خانات الذكريات” التي طرحتها منذ أعوام، وعلّقت سما: “وفي خانات الذكريات حط اسمك في المواجع تحت خانات الملحوظات اكتب أن الجرح واجع”

سما كانت قالت إنها ستبتعد عن السوشيال ميديا وعن جمهورها لأنها تعرضت لخيانة محددة، لكنها لم تستطع الإبتعاد وعادت لتنشر كل ما تريده دون أي قيود.

سما المصري
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