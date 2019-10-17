سوريا: نتائج مفاضلة الموازي 2019 لجميع الفروع

أعلن موقع القبول الجامعي، التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، نتائج مفاضلة الموازي 2019 لجميع الفروع العلمي والمهني، على أن يتم تحديث القوائم بكشوفات جديدة لاحقا. للاستعلام اضغط هنــــا

وأصدر مجلس التعليم العالي قراراً أجاز بموجبه للطالب الحاصل على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه بالتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح إذا تجاوز عمره 24 سنة ولم يسمح له معدله القبول في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات أو المعاهد التابعة إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

وأشار المجلس في قراره الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يحق للطلاب الذين تجاوز عمرهم 24 سنة بالتقدم لمفاضلة التعليم المفتوح دون العودة للوزارة وذلك بعد التأكد من تحقيقهم الشروط المطلوبة أما بالنسبة لمن لم يسمح معدلهم بالقبول في أحد الاختصاصات فيتوجب عليهم مراجعة الوزارة خلال فترة التقدم إلى المفاضلة.

وكان مجلس التعليم العالي اشترط العام الماضي للتسجيل في نظام التعليم المفتوح مرور سنتين على تاريخ حصول الطالب على الشهادة الثانوية على الأقل.