الاعلان عن نتائج الدرك الوطني الموريتاني 2019

أعلنت قيادة الدرك في موريتانيا نتائج الدرك الوطني 2019، مؤكدة أنه بامكان جميع المتقدمين للدرك الموريتاني الاطلاع على لوائح المقبولين كاملة عبر المنصات المختلفة للدرك.

كما أجرت قيادة الدرك الموريتاني اليوم، تغييرات جزئية في الضباط، وذلك على النحو التالي: قائدا للناحية الوسطى العقيد اشبيه ولد حم الذي أحيل إلى الإحتياط خلال التغييرات الأخيرة، نظرا لكونه كان من المقرر أن يستفيد من حقه في التقاعد، فـ استفاد من الزيادة سنتين، ليتم تعيينه في هذا المنصب الجديد.

وأعيد العقيد محمد المختار العلوي الذي كان هو الآخر يستفيد من حقه في التقاعد إلى منصبه السابق في البنك المركزي الموريتاني، الذي عين فيه خلال التغييرات الأخيرة المقدم سيدي ولد لحبيب، والذي تم تعيينه في التغييرات التي تمت الثلاثاء قائدا للمكتب الثاني بقيادة الدرك الموريتاني.

وأُرسل النقيب جدو ولد السالك في دورة تكوين خارجية، والنقيب سيد أحمد ولد محمد لقظف في دورة تكوين بمدرسة الأركان، وكان يشغل منصب مساعد قائد كتيبة أمن المطارات.