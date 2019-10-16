حقيقة انفصال ياسمين رئيس عن زوجها هادي الباجوري

تسببت الفنانة المصرية ياسمين رئيس بحالة من الجدل حول حقيقة انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال تغريدة غامضة، تباينت آراء المتابعين بشأنها.

ونشرت الفنانة رئيس عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" منشورًا غامضًا، قالت فيه: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اثنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".

وتفاعل جمهور الفنانة الشابة، مع الخبر وأخذ من كلمة ”الانفصال“ دليلًا على وقوع مشكلة بينها وبين زوجها، خاصة أنه عند الرجوع إلى حسابه بموقع التواصل ”إنستغرام“ جرى اكتشاف حذف الزوج بعض الصور التي جمعت بينه وبين زوجته في مهرجان الجونة.

وفي وقت سابق، نشرت الباجوري عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة له برفقة زوجته من ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث ظهر الباجوري ببدلة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود، فيما ارتدت رئيس فستانًا طويلًا مكشوف الظهر ذهبي اللون.

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس السينمائية فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام ومن إخراج أحمد خالد موسى، فيما يعد آخر أعمال المخرج هادي الباجوري كليب "وبقابل ناس" للفنان رامي صبري.