سبب مثول الطفل عمرو أحمد بائع الماء أمام القضاء اليمني؟

كشفت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، أن الطفل اليمني عمرو أحمد والشهير بـ بائع المائع يتمثل أمام القضاء اليمني بعدما رفض والده السماح له بالسفر إلى دولة لبنان.

والد الطفل عمرو عن والدته، رفض سفر نجله، وطلب مبلغاً مادياً كبيراً لقاء ذلك، وهو ما رفضه الملحن، حيث تلقى الطفل عمرو أحمد عرضاَ فنياً من الملحّن صبحي محمد الذي استعد لتبنّيه فنياً وإطلاق أغنية له، ودعاه للسفر إلى لبنان .

وقررت والدة الطفل التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات، التدخل لإنقاذ ابنها، برفع دعوى ضد الأب للسماح لابنها بالسفر إلى لبنان.

هذا ويستعد "بائع الماء" للوقوف وجهاً لوجه أمام والده اليوم الأربعاء في المحكمة.

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وفي وقت سابق، ظهر مقطع المصور، الطفل “بائع الماء”، وهو يغني بصوته الجميل عدّة أغان من مختلف الطبقات الغنائية، وفي يده قنينة ماء يحاول الاستفادة من صوته في عملية بيعها.

يشار إلى أن اليمن غزيرة وغنية بمختلف الفنون الشعبية من رقصات وأغاني والزي والحلي والأجنبية تختلف من منطقة لأخرى تعود بأصولها لعصور قديمة جداً ولها دور في تحديد معالم الهوية اليمنية وقوميتها.