شاهد: فنان مصري شهير عن محمد رمضان: لا أعرفه ولا أشاهد أعماله

فاجأ الفنان القدير محمود قابيل جمهوره بتعليقه على الفنان محمد رمضان بأنه لا يعرفه ولم يشاهد أعماله من قبل مضيفاً أنه شعره باستفزاز كبير من تصرفاته وما سمعه عنه.

وقال قابيل خلال برنامج تلفزيوني، رداً على سؤال حول رأيه في عمل رمضان، إنه لا يعرفه ولم يشاهد أياً من أعماله، ولكنه قرأ أخباراً تتعلق برمضان واستفزته، كما أنه عرف بأمر سياراته الفارهة من حارس المبنى حيث يعمل، وجاء هذا على هامش الحديث عن أجور الفنانين حيث أفاد بأنه لم يتلق يوماً أجراً خيالياً.

في المقابل، أثنى قابيل على أداء الفنان آسر ياسين وقدراته، وأعرب عن تقديره الشديد للفنان أحمد حلمي وعمله في مجال الكوميديا واصفاً إياه بـ”العالمي”.

وأضاف وفقاً لصحيفة القدس العربي، أنه يحب الممثل أحمد السقا على المستوى الشخصي، واعتبر أنه يمكن لأحمد الفيشاوي أن يبدع في حال قام بالتركيز على عمله، كما أبدى إعجابه بأداء كل من منة شلبي وكريم عبد العزيز الذي وصفه بالطبيعي إلى جانب بسمة وحورية فرغلي.

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وأجاب تعليقاً على سؤال عن الفنانة ميرفت أمين بأنها “صديقة عزيزة جداً وإنسانة جدعة ونقية وصاحبة واجب”.