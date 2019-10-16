الطفل عمرو احمد صاحب الصوت الجميل يوجه رسالة لوالده

وجه الطفل اليمني عمرو أحمد، رسالة لوالده بالسماح له بتسجيل أغنية، وذلك بعد شهرته في الفترة الأخيرة عبر مقطع فيديو وهو يؤدي أغنية بصوتٍ عذبٍ مما جذب انظار الكثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار الفيديو وهو يغني أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليميني صلاح الأخفش" في أحد شوارع اليمن، مما دفع بالملحن اللبناني صبحي محمد تقديم عرض للطفل الذي يبلغ من العمر 8 أعوام، لإحضاره الى لبنان وإنتاج أغنية بصوته وفيديو كليب، ولكن والد عمرو اعترض ووقف أمامه.

يذكر أن والد الطفل اليمني اشترط لحضور ابنه عمرو احمد الى لبنان مبلغ مالي كبير، والأمر الذي رفضه الملحن صبحي محمد، ودفع بوالدته المنفصلة الى التحرك قضائياً ورفعه دعوى ضده، مطالبةً من والده السماح له بالسفر، وفقاً لموقع الفن.

وأوضحت مصادر عائلية، أنه من المقرر أن يواجه الطفل عمرو أحمد والده في جلسة المحكمة اليوم الأربعاء.