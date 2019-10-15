العراق: رابط تقديم استمارة التطوع بصفة عسكري في وزارة الدفاع 2019

وجهت وزارة الدفاع العراقية، دعوة لخريجي الدراسة الابتدائية فما فوق الراغبين بالتطوع على صنوف الجيش العراقي، لتقديم طلباتهم عن طريق ملء استمارة التطوع الكترونياً. للتسجيل اضغط هنــــا

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني، شروط القبول وهي أن لا يقل عمر المتطوع عـن (18) سنـة ولا يزيد عن (30) سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق.

وأوضحت أن المستمسكات الرئيسية المطلوبة للتقديم وهي الوثيقة الدراسية الاصلية +(4) نسخة ملونة، وهوية الأحوال المدنية الحديثة الاصلية أو البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة وشهادة الجنسية العراقية الحديثة الاصلية او البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة وبطاقة السكن أصلية + (4) نسخة ملونة والبطاقة التموينية أصلية + (4) نسخة ملونة وصورة شخصية / عدد (4) خلفية بيضاء.

وجاء في بيان الوزارة ايضا: أنه "سيتم فتح رابط التقديم في تمام الساعة ١٢ بعد منتصف الليل ليوم ١٥ تشرين الأول ٢٠١٩ وسيستمر لغاية ٣٠ من الشهر نفسه ٢٠١٩".