مباراة فلسطين والسعودية بث مباشر

نشرت القنوات الناقلة مساء يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر أكتوبر 2019 رابط مشاهدة مباراة فلسطين ضد السعودية بث مباشر لايف أون لاين التي تجري في ملعب فيصل الحسيني بالعاصمة القدس ، وسط حضور جماهيري يتوقع أن يكون كبيرا جدا في هذه الموقعة التاريخية التي تجري لأول مرة.

قناة الكأس الرياضية الأولى والسعودية الرياضية 1 وأيضا فلسطين الرياضية، كلها قنوات تنقل مبارة السعودية ضد فلسطين بث مباشر اليوم بصوت عدد المعلقين العرب، حيث تجري لحساب المجمعة الرابعة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم مونديال قطر المقبل.

وكانت آخر مواجهة جمعت منتخب فلسطين والسعودية مباشر في استاد عمان الدولي عام2015 حينما انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، عندما قرر المنتخب السعودي عدم دخول الأراضي الفلسطينية عبر بوابة الاحتلال كون ذلك كان تطبيعا من وجهة نظر السلطات الرسمية في البلاد.

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وفي ذات العام تفوق المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، سجل حينها للأخضر يحيى الشهري هدف واثنين لمحمد السهلاوي، في حين دون للفدائي ماتياس حذوة في الدقيقة التسعين.

وفي 2014 فازت السعودية أيضا على فلسطين بهدفين دون مقبال لفهد المولد ونايف هزازي، سبقها تعادلين أولهما سلبي بدون أي أهداف وأيضا إيجابين بهدفين لمثلهما، علما أن مواجهة رسمية جرت بين الطرفين كانت في سنة 1976 تفوق فيها الأخضر أيضا بثلاثية لهدف وحيد.

ويضم المنتخبان السعودي والفلسطيني سلسلة من أبرز النجوم خاصة الأخضر المدجج بالأسلحة الدفاعية والهجومية، حيث توقع مراقبون ألا تكون هذه الموقعة سهلة بالنسبة له وللاعبيه الذين يأملون في تحقيق الانتصار اليوم على أمل تصدر جدول ترتيب المجموعة والابتعاد عن الفدائي الذي أكد مدربه أمس أنه جاهز من أجل المباراة وانه أعد لتحقيق الانتصار.