شاهد: سيارة تقتحم مطعما وتدهس الزبائن

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة اقتحام سيارة لأحد المطاعم في مدينة مراكش في المغرب، محدثة خسائر مادية فادحة.

وذكرت مصادر محلية، أن الحادث وقع في حي "كيليز" التجاري، حيث فقد سائق السيارة المخمور السيطرة على مركبته، مصيبا ستة أشخاص بجروح.

ووثقت كاميرا المطعم السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة قبل أن تخترق الواجهة الأمامية وتصدم بكل عنف الزبائن الموجودين داخل وخارج المطعم.

Advertisements

يشار إلى أنه السيارة كان داخلها ثلاثة أشخاص، ولاذ السائق بالفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه بصحبة مرافقيه.