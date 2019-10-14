سبب وفاة شقيق علا الفارس

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مساء يوم الاثنين الرابع عشر من شهر أكتوبر 2019 عن تفاصيل سبب وفاة ناصر تحسين الفارس شقيق الإعلامية الشهيرة علا الفارس التي تقيم حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في فتح عبر تويتر : "تنعى حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" ابنها الاخ ناصر تحسين الفارس الذي انتقل للرفيق الأعلى مساء اليوم اثر مرض عضال الم به، انا لله وانا اليه راجعون".

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وكانت علا الفارس كتبت عبر انستقرام : "انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس ...له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

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وأضافت علا الفارس التي انضمت مؤخرا لقناة الجزيرة الإخبارية بعدما كانت تعمل في قناة "ام بي سي" : "اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن".

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ووفق مصادر مطلعة، سيوارى جثمان المرحوم ناصر تحسين عبد الرؤوف الفارس الثرى يوم غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر من المسجد القديم الى مقبرة وادي الباذان وتقبل التعاز في منزل والد الفقيد الكائن في وادي الباذان للرجال وللنساء من بعد صلاة العصر لمدة ثلاثة ايام.