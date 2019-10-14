تراند اليوم : وزير العدل الكوري يعلن نيته عن الاستقالة بسبب فضيحة الفساد

كشف وزير العدل الكوري الجنوبي، تشو كوك، اليوم الاثنين، أنه عرض على الرئاسة في بلاده الاستقالة من منصبه، بعد فضيحة الفساد التي دفعت مئات الكوريين للخروج في مظاهرات حاشدة لأسابيع لم تشهد مثلها البلاد منذ أن أسقطت رئيسة كوريا السابقة.

وقال تشو في بيان إنه يعرض الاستقالة "لتخفيف العبء السياسي عن الرئيس (الكوري الجنوبي) مون جاي إن"، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وجاء ذلك وسط تحقيق تجريه السلطات في مزاعم تتعلق بارتكاب الوزير لجرائم مالية واستغلال منصبه لتقديم مزايا لأسرته، في قضية هزت الرأي العام، حسب المصدر نفسه.

وعلى إثر ذلك التحقيق خرجت حشود ضخمة إلى شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيئول احتجاجا على تلك الممارسات خلال الأسابيع الماضية كما ورد في وكالة الأناضول.

فيما لم تعلق الرئاسة الكورية الجنوبية على الفور حول ما إذا كانت قد قبلت الاستقالة.