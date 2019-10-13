مشاهدة قناة الحوار التونسي بث مباشر لمستجدات الانتخابات الرئاسية - youtube

يترقب التونسيون اللحظات الأخيرة قبل إغلاق مراكز التصويت أمام قناة قناة الحوار التونسي، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في اقتراع يتنافس فيه رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي الملاحق بتهمة غسل أموال وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.

ولاحظت قناة الحوار التونسي في بث مباشر وجود عدد أكبر للناخبين نسبياً في أحد مراكز الاقتراع المهمة في وسط العاصمة خلال الساعات الأولى، بالمقارنة مع الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الفائت.

قناة الحوار التونسي بث مباشر اضغط هنــــا

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وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 39,20% بحدود الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر (14.30 ت غ) وهي تقارب النسبة الإجمالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية 41,3%.

وقال القروي إثر خروجه من مكتب الاقتراع للصحفيين، من بينهم قناة الحوار التونسي: "اليوم عندنا فرصة لاسترجاع تونس الحداثة وتونس المرأة (...) لا يجب أن نترك الحكم في يد واحدة يجب التوازن".

من جهته، قال سعيّد في تصريحات صحفية "أبناء الوطن.. إنكم اليوم تختارون بكل حرية بل إنكم صنعتم مفهوماً جديداً للثورة" وتابع "احتكموا فقط إلى ضمائركم، حينها ستعود السيادة إليكم".