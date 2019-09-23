شاهد: كيف احتفل جوجل بـ اليوم الوطني السعودي

تنطلق فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89 في الفترة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، في كافة المحافظات المملكة العربية السعودية بتوجيه من الهيئة العامة للترفيه بتنسيق مع عدد من نجوم الفن الخليجي.

في ذات السياق، احتفل محرك بحث غوغل بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89 اليوم الاثنين، حيث قام محرك البحث الشهير Google بتغيير شعاره إلى شعار اليوم الوطني السعودي، حيث يحتفل جوجل بالعديد من المناسبات عن طريق وضعها كشعارٍ له للتعبير عن أهمية هذا التاريخ أو الحدث.

وتحتفل المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 89 اليوم 23/9/2019، والتي تقام فيها العديد من الفعاليات والعروض في كافة محافظات المملكة تحت شعار “همة حتى القمة” والتي يشرف عليها هيئة الترفيه المتمثلة برئاسة المستشار تركي آل شيخ.

Advertisements

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن اليوم الاثنين سيكون يوم إجازة رسمية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وهو ما يشمل جميع منشآت القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أنه يعتبر اليوم الوطني السعودي مهم لكل الشعب السعودي الذي يحتفل في هذا اليوم من كل عام، وتقام الاحتفالات الكبرى والمهرجانات كما فعاليات المسابقات وعروض التخفيضات في كافة المجالات.

وتتضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89 نشاطات متنوعة من الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.