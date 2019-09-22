مصر: تفاصيل الحكم على المطربة شيما

رفضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في القاهرة، الاستئناف المقدم من المطربة ”شيما“ و11 فتاة أخرى على حكم حبسهم 3 سنوات، بتهم أخلاقية لها علاقة بـ "الدعارة".

وقضت بالحبس مددًا تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه الذي شهد الواقعة، وغيرها من التفاصيل المحجوبة عن وسائل الاعلام.

وكشفت تحقيقات النيابة تورط المطربة شيما و7 فتيات في ممارسة أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل به بمنطقة المهندسين بالعجوزة، بإشراف مالك الكافيه وشقيقه، بالتعاون مع 4 شباب آخرين من العاملين بالكافيه.

وألقي القبض على شيما، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ لاتهامها بإثارة الغرائز الجنسية في كليب ”عندي ظروف“، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتورط في جريمة أخرى تتعلق بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالبشر وممارسة أعمال الدعارة وجلب وترويج مخدرات ”هيروين“ والآيس“ و“الكريستال“.

يذكر أن فيديو كليب "عندي ظروف"، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب طرحه في الأسواق وعلى يوتيوب، ووصف بالفاضح، واتهمت شيما بالبحث عن الشهرة من خلال الدعارة.