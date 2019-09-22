تعرف على زوج داليا مبارك وما هي ديانته

كشف زوج داليا مبارك رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» أن التعارف بينهما حصل في المطار في مصر، وقال عندما اقتربت منها سألتها هل أنت أميركية، فقالت نعم ولكن بلكنة غريبة فعرفت أنها ليست أميركية"، مشيراً إلى أن ابتسامتها كانت رائعة.

وأضاف زوج داليا" هي إنسانة ظريفة وبسيطة، ولم أعرف أنها نجمة، وفي اللقاء الثاني عرفت أنها مغنية، وفي اللقاء الثالث عرفت أن لديها ألبوماً فقلت لها تمهلي".

من جهتها، علقت داليا "كنت في سفرة تعيسة، وكنت منزعجة جداً، ثم اقترب مني شخص وسألني هل أنت أميركية، فنظرت إليه وشعرت أنه فتى أحلامي وأغرمنا ببعضنا من النظرة الأولى"، موضحة أنه يدين بالديانة الاسلامية.

وعن الطريقة التي عرض عليها الزواج، أوضحت "كنا على العشاء، وقال لي نحن مع بعض منذ نحو عام، وعرض علي الزواج وأنا فرحت"ظن كما أكدت أنه يوجد بينها وبين زوجها الكثير من الصفات المشتركة، وأوضحت أنه مسلم.

