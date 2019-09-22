تراند اليوم : نادين نجيم تعلن إنفصالها عن زوجها

أعلنت الممثلة نادين نجيم انفصالها عن زوجها، عبر تغريدة لها على "تويتر"، جاء فيها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".

إشارة الى أنّ نجيم كانت تزوّجت من هادي أسمر في العام ٢٠١٢، وهي ظهرت في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة من دون زوجها.

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وشاركت نجيم، مساء السبت، في مهرجان الفضائيات العربيّة في القاهرة حيث نالت لقب أفضل ممثلة عربيّة.