شاهد: امرأة تنجب طفلة بأربعة أرجل وثلاثة أذرع

أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 24 عامًا من ولاية راجستان توائمين، ولكن بينما كان الصبي يتمتع بصحة جيدة تمامًا، ولدت أخته التوأم بمجموعة إضافية من الأرجل والأذرع تخرج من بطنها وجسمها، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وشكلت هذه الحالة الشاذة بمثابة مفاجأة للمرأة وزوجها، الذين لم يجروا مطلقًا فحص الموجات فوق الصوتية أثناء الحمل، وهو الأمر الذي ينصح به الأطباء لتجنب المشاكل الصحية لدى الجنين.

وقال الأطباء إن حالة الطفلة مستقرة ولا تعاني حاليًا سوى من مشاكل بسيطة في التنفس. من المتوقع أن يتم نقلها إلى مستشفى في جايبور لإجراء عملية جراحية، والتي ستتم خلالها إزالة أطرافها الإضافية بأمان.

وأوضحوا أن المرأة كانت تنتظر ثلاثة أطفال لكن الجنين الثالث لم يتمكن من التشكل لذا اندمج مع الطفلة في مرحلة ما من نموه، الأمر الذي سبب ضررا كبيرا لتوأمه.