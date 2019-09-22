شاهد تعليقات مريعة على إطلالة أصالة الخضراء في السعودية

انهالت تعليقات ناقدة وغاضبة على طلة نجمة الغناء السورية أصالة في حفل بالمملكة العربية السعودية بسبب ارتدائها فستاناً من طراز ولون لم يعجب الجمهور ما دفعهم لإبداء آرائهم بشكل ساخر وغير لطيف.

وأطلت أصالة على وسائل الإعلام في اليوم الوطني السعودي برفقة سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة ”روتانا“.

وجاءت إطلالة النجمة السورية بفستان أخضر فضفاض وبأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط لكنها اعتمدت ارتداء ”كوفية“ عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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إزاء ذلك، أطلق عدد من الجمهور كلمات تدل على عدم إعجابهم بإطلالتها منها ”صايرة قزمة، هذي إطلالة كيرميت، متل الثعبان ابو قرنين، شو الذوق الخايس، مب حلو لسج، شو البدلة منا بهدلة لو طلعتي بجينس وتيشيرت أبرق“ وفقاً لإرم نيوز.

وأضاف آخرون: ”طلة لعشاق الجرجير، كأنها جرادة، مسوية مظلة لكتفها، فشلتنا، هذا الفستان عبارة عن المنديل الأخضر اللي ألفه على عروستي لما كنت صغيرة“.