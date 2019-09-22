شاهد: محمد حماقي يقدم مجموعة من الهدايا لمشتركة لبنانية

فاجئ الفنان المصري محمد حماقي جمهور الحلقة الأولى من ذا فويس بتسليمه مجموعة من الهدايا لإحدى المشتركات لاختيارها الانضمام إلى فريقه.

بدا الأمر عندما غنت المتسابقة اللبنانية يمان الحاج أمام لجنة تحكيم برنامج ذا فويس فحاول محمد حماقي أن يقنعها بالانضمام إلى فريقه عبر منحها السوار الخاص به، في لحظة تسببت في خجل المشتركة التي لم تتوقع تصرفه.

سوار محمد حماقي جعل يمان الحاج تختار الانضمام إلى فريقه بعد محاولات من أعضاء لجنة التحكيم في اقناعها تغيير رأيها ودخولهم في مشادة كلامية.

أبدى محمد حماقي سعادته الكبيرة بوجود المشتركة اللبنانية في فريقه، ليفاجئها بهدية عبارة عن وردة كبيرة، ثم أعطاها تيشيرت مكتوب عليه حرف H أول حرف من اسمه حماقي.

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وأعلنت المشتركة اللبنانية يمان الحاج بأن معلمتها الوحيدة في الغناء هي والدتها بعد اشعالها مسرح ذا فويس بقوة صوتها، بحسب "ليالينا".

وقد انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس الذي يشارك في لجنة تحكيمه الفنان راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي وأحلام.