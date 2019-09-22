سوزان نجم الدين ترفض الانضمام لبرنامج أكلناها لهذا السبب

عبرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن استيائها ما حد في الفترة الأخيرة من ظهور برامج سورية تعمل على تشويه صورة المجتمع العربي والسوريين خاصةً، مؤكدةً :" نحنا مو شاطرين إلا نحكي على بعض، ونقدم برامج ولنغلط ببعض على حساب الممثل وابن بلدك بدك اسمك يطلع وتنشهر".

وأوضحت خلال مقابلة إذاعية، رفضها التام لأي برنامج يقدم يقلل من قيمة الفنان أو الفنانة أي كان مكانته ومستواه الفني، قائلة:" أنا ضد أي برنامج على حساب الفنان والوطن، وضد أي شخص يقلل من ضيمة الضيف، بغض النظر عن أسماء البرامج".

وجهت رسالة لكافة الفنانين السوريين، وقالت:" ليه عم تنشروا غسيلكم السيء للخارج، ليه عم تضحكوا الناس عليكم؟ ما بكفي الحرب على البلد، ولسه عم نعمل حرب على حالنا؟!، هذا اسمه طعن وعدم انتماء ولا يوجد تسمية أخرى".

وعند سؤالها عن مشاركتها في برنامج أكلناها الذي يقدمه السوري باسم ياخور، أكدت سوزان رفضت الدعوة لأكون ضيفة في البرنامج، وذلك بسبب الانشغالات الكثيرة في التصوير، وفقاً لموقع الفن.

اعتبر المتابعين للفنانة سوزان نجم الدين، أن ماقالته يشير الى أنها تقصد برنامج أكلناها، خاصةً أنه شهد في الفترة الأخيرة الكثير من الخلافات والمشاكل بين بعض الفنانيين، منهم: أيمن رضا ونسرين طافش، ديمة الجندي ونسرين بالإضافة لباسم ياخور وأيمن رضا.