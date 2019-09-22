صورة نادرة لطفولة الملك سلمان بن عبد العزيز

نشر القصر الملكي السعودي صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان طفلاً بعمر 3 سنوات عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وظهر جالساً مع أباه الملك المؤسس.

ووصفت الدارة الصورة بـ ”التاريخية“، موضحة أن تاريخ نشرها كان عام 1357 هجرية ما يقابلها بالميلادية عام 1938، ما يعني أن عمرها 81 عاماً.

ويأتي نشر ”دارة الملك عبدالعزيز“ للصورة تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني وفقاً لإرم نيوز.

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وتعود الصورة الملتقطة للملك المؤسس عبدالعزيز أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة.

ويظهر في الصورة بجوار الملك عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات عام 1938م، حسب الدارة.