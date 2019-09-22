تراند اليوم : سما المصري عدت للعربدة والاغراء – فيديو

عادت الرقاصة المصرية سما المصري إلى مصر بعد سفرها إلى باريس، وانتظارها ليوم كامل في محطة القطار لتنتقل إلى أمستردام، ويبدو أنها لم تشعر بسعادة هذه المرة وسفرتها لم تستمر لأكثر من أسبوع.

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وحين وصلت مصر، نشرت فيديو وبرزت مؤخرتها مجددًا لتجذب الأضواء إليها، وللإثارة التي تقدمها دائمًا دون أي رقيب أو حسيب.

وقالت: (رجعنا للقاهرة للعربدة باه والتيك توك، شفتو براءة زي دي)

للأمانة لم نرَ انسانة تقدم الاغراء بهذه الطريقة الدنيئة التي تشوّه صورة المرأة المصرية القوية والمناضلة والثائرة.