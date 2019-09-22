تراند اليوم : فيديو سما المصري “امبراطورة المليطة” .. تشرح ازاي تنفخي الهانش وتعدي المانش

خصصت الفنانة سما المصري الحلقة الجديدة من برنامجها اليوتيوبي “للحريم حصري مع سما المصري” للحديث عن طرق تكبير المؤخرة والصدر.

وقالت سما المصري ان هناك طريقتان لتكبير المؤخرة والصدر هما حقن الدهون او السيليكون.

غير ان سما اوضحت ان حقن الدهون في المؤخرة لا يبقى اكثر من شهر واحد، حسب خبرتها.

كما تحدثت سما المصري عن كيفية معرفة ان كانت المؤخرة طبيعية او سيليكون.

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وكتبت المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على “إنستجرام” :” قناتي الجديده علي اليوتيوب (( الحريم حصري مع سما المصري )) هاعرف البنات فيها اذاي يبقي جسمهم كيرفي واذاي تعملي مؤخرة ممتازة كيرفي بأقل مجهود.اشتركوا الان ورابط القناه في البايو وفي الاستوريانتظروا غدا فيديو جديد للحريم بس ممنوع دخول الرجال”.

وهاجمت السوشيال “سما” بألفاظ إباحية وتطاول بسبب تعمدها نشر الإثارة والخروج عن تقاليد المجتمع، ونشر صور وفيديوهات لها توصف بـ”الإباحية”.

وكانت الفنانة سما المصري قد تعرضت لوعكة صحية منذ فترة، وأعلنت على إثرها عدم نشر صور مثيرة لها لكنها سرعان ما عادت بشكل أجرأ من السابق.